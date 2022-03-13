Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde yangın

13 Mart 2022 Pazar, 12:02

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde atık kağıt işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 50 kadar kağıt toplayıcının kaldığı konteynerdeki alevleri gören çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.