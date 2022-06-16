Ataşehir’de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu
Ataşehir’de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Antalya'da tehlikeli paten yolculuğu
- Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
- İstanbul'da otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var
- Bitlis'teki trafik kazaları kamerada
- Sancaktepe’de motosiklet hırsızlığı kamerada
- Arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
- İstanbul'da rehine operasyonu: 7 kişi kurtarıldı
- Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı
- 'Belki iktidar bu yüzden gidecek'
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Akşener'in 'Erdoğan' kararı
- İBB'den 'kent lokantaları' adımı
- Emniyet korkunç görüntüleri paylaştı
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'