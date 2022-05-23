Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına yurttaşlar isyan etti: Menfaatleri sağlananlar, bedavaya alışmışlar

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:25

AKP 4 yıl önce dünyanın en değerli 3 havalimanından biri seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp, yerine Millet Bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu ve havalimanının yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı.

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken, Cumhuriyet TV, Sarıyer'de yaşayan yurttaşlara yıkımla ilgili ne düşündüklerini sordu.

Hazinedeki rezervlerin eridiğini ve israfa yönelik bir politika benimsendiğini söyleyen yurttaş, "İstanbul’da ikinci bir havalimanı olmasını istemiyorlar. İçişleri Bakanı kışın İstanbul’a inecekti, neden yeni yapılan havalimanına inemedi?" ifadelerini kullandı.

"KARNIMIZI DOYURMAYA ÇALIŞIYORUZ, BESLENMEYE DEĞİL"

Türkiye'nin ekonomik olarak toparlanması için belirli bazı süreçlerden geçilmesi gerektiğini anlatan yurttaşlar, konuşmalarına şu şekilde son verdi: