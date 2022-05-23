Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına yurttaşlar isyan etti: Menfaatleri sağlananlar, bedavaya alışmışlar

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1953'te hizmete açılan ve 1985 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün adını alan Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlandı. Yıkılan havalimanının yerine 'Millet Bahçesi' inşa edileceği belirtildi. Cumhuriyet TV, Sarıyer'de yaşayan yurttaşlara yıkımla ilgili ne düşündüklerini sordu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:25

AKP 4 yıl önce dünyanın en değerli 3 havalimanından biri seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp, yerine Millet Bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu ve havalimanının yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı.

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken, Cumhuriyet TV, Sarıyer'de yaşayan yurttaşlara yıkımla ilgili ne düşündüklerini sordu.

Hazinedeki rezervlerin eridiğini ve israfa yönelik bir politika benimsendiğini söyleyen yurttaş, "İstanbul’da ikinci bir havalimanı olmasını istemiyorlar. İçişleri Bakanı kışın İstanbul’a inecekti, neden yeni yapılan havalimanına inemedi?" ifadelerini kullandı.

"KARNIMIZI DOYURMAYA ÇALIŞIYORUZ, BESLENMEYE DEĞİL"

Türkiye'nin ekonomik olarak toparlanması için belirli bazı süreçlerden geçilmesi gerektiğini anlatan yurttaşlar, konuşmalarına şu şekilde son verdi:

  • Geçen gün açılışı yapılan havalimanını da denizin içine yaptılar. Bunlar ne ile yapılıyor? Vatandaşın perişanlığı hep bunlarla oluyor. Bitkisel bir hayata girmiş bir insan hemen canlanabilir mi?

  • Belirli bir süreçten geçmemiz, boşa giden paraların önünü kesmemiz lazım. Biz emekliyiz, asıl emeklilere lazım huzur hakkı. Elli bin lira maaş alanlar huzur hakkı da alıyor. Bu nasıl adalet? Bunlar çok büyük paralar.

  • Burada bir gezin, herkes birbiriyle artık sadece dertleşiyor. İnsanların yüzünde gülücük yok.

  • Karnımızı doyurmaya çalışıyoruz, beslenmeye değil. Simit yiye yiye böyle oldu. Biz bunlara layık mıyız?

  • Menfaatleri sağlananlar, bedavaya alışmışlar. İki kalıp peynir alıyoruz, 100 lira veriyoruz. Yandaşlar sesini çıkarmıyor.
Atatürk havalimanı Tayyip Erdoğan sokak röportajı

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