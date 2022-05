Atatürk’ün ismiyle hesaplaşmanın yeni yolu millet bahçeleri oldu

20 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz ‘Buranın ismini değiştirdik’ demedik” ifadelerini kullansa da birçok ilde, arasında millet bahçelerinin de aldığı projelerle Atatürk adının kaldırıldığı örnekler var. O illerden biri Antalya. Kentte 1965’te hizmete açılan Atatürk Stadyumu, 2016’da yıkıldı. Yerine kent müzesi kurulması planlanan alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet bahçesi projesini açıklamasının ardından dönemin AKP’li belediye başkanı tarafından millet bahçesine dönüştürüldü, Atatürk adı ise kullanılmadı. Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezi alanını da kapsayan millet bahçesinin “AKM Millet Bahçesi” olarak açıklanan ismi Erdoğan tarafından açılışının yapıldığı gün değiştirildi. Alan, Başkent Millet Bahçesi adıyla açıldı. Rize Fındıklı’da ise isim değişikliği konusu yargıya taşındı. CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çevratoğlu’nun millet bahçesinin adını “Atatürk Parkı” olarak değiştirmesi nedeniyle dava açıldı. Millet bahçesi adını taşıyan ilk parkın Sivas’ta açıldığını söyleyen hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Sivas’ta açılmasının AKP’nin Cumhuriyet karşıtlığı uygulamaları karşısında özel bir anlamı olmadığı söylenemez” dedi.

"AYKIRILIĞIN ODAĞI"

Eminağaoğlu, şunları kaydetti: “Laik ve demokratik cumhuriyete aykırılığın odağı olan AKP’nin, Cumhuriyetin kentleşme doku ve mimarisine bile tahammülü yok. AKP, cumhuriyetin her değerine, Cumhuriyetle yaşatılan her şeye, Cumhuriyetin her dokusuna saldırıyor. Artık Cumhuriyet parkları, meydanları, caddeleri bile yapılmıyor. Ülkenin her il ve ilçesinde millet bahçeleri. Bu uygulama, Cumhuriyete yönelik saldırının dozunu ve ulaştığı düzeyi gösteriyor.”