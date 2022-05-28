Atatürk Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme: İmar planı değiştirildi!
İstanbul Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılmak üzere yıkılmaya başlamasının ardından, en başta yapılması gereken imar planı değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugün yapıldı. İstanbul’un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni planı delinerek 877 hektarlık havalimanı alanının 500 hektarı “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak düzenlendi.
Tartışmalar arasında pistleri kırılmaya başlanan, kapalı kapılar ardında ihalesi yapılan Atatürk Havalimanı'nın imar planları, millet bahçesi yapmak üzere ilk fidanların dikilmeye başlayacağı 29 Mayıs'a iki gün kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirildi.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre bakanlık, 27 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliği onaylayarak “İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Çevresi” imar planını itirazlar için askıya çıkardı.
877 hektarlık alana sahip Atatürk Havalimanı, Çevre Düzeni Planı'nda “havalimanı” ve “askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi” fonksiyonuna sahipti.
“İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Çevresi” imar planı değişikliği ile havalimanı kullanımında kalan 500 hektarlık kısım “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak değiştirildi.
Mevcutta havaalanı sınırları içerisinde yer aldığı anlaşılan ve Çevre Düzeni Planı'nda sehven “meskun alan” olarak gösterilen 46 hektarlık alan ise “havaalanı/havalimanı” olarak gösterildi.
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