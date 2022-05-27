Atatürk Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme: İmar planı değiştirildi!

27 Mayıs 2022 Cuma, 22:52

Tartışmalar arasında pistleri kırılmaya başlanan, kapalı kapılar ardında ihalesi yapılan Atatürk Havalimanı'nın imar planları, millet bahçesi yapmak üzere ilk fidanların dikilmeye başlayacağı 29 Mayıs'a iki gün kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre bakanlık, 27 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliği onaylayarak “İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Çevresi” imar planını itirazlar için askıya çıkardı.

877 hektarlık alana sahip Atatürk Havalimanı, Çevre Düzeni Planı'nda “havalimanı” ve “askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi” fonksiyonuna sahipti.

“İstanbul İli Bakırköy İlçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Çevresi” imar planı değişikliği ile havalimanı kullanımında kalan 500 hektarlık kısım “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak değiştirildi.

Mevcutta havaalanı sınırları içerisinde yer aldığı anlaşılan ve Çevre Düzeni Planı'nda sehven “meskun alan” olarak gösterilen 46 hektarlık alan ise “havaalanı/havalimanı” olarak gösterildi.

KAFETARYA, YURT, EĞİTİM BİRİMLERİ

Plan notlarına göre “Millet Bahçesi” alanında afet toplanma alanı, spor alanları, millet kıraathaneleri, sergi binaları, açık hava etkinlik alanları, çocuk oyun alanları, çocuk atölyeleri, bostanlar, seralar, macera parkı, sanat parkı, yeme-içme yerleri, kütüphane gibi fonksiyonlar ile Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanabileceği diğer birimler yer alabilecek.

“Kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı” olarak işaretlenen alanda kafeterya, spor kulüpleri, müzeler, sergi alanları, fuar, bilim merkezleri, AR-GE merkezleri, Gençlik Merkezleri, kültürel alanlar, tiyatro, sinema, yurtlar, eğitim birimleri, macera parkı, sağlık birimleri, cami, ulaşım sistemleri gibi fonksiyonlar yer alacak.

Bu alanda mevcutta bulunan yapılar yeni yapı yapılıncaya kadar mevcut hali ile kullanılabileceği gibi alt ölçekli imar planında belirlenecek olan yeni fonksiyonlara göre ihtiyaç doğrultusunda ihya ve restore edilerek de kullanılabilecek.

Millet bahçesi ve kentsel-bölgesel sosyal altyapı alanında yer alan fonksiyonlara ilişkin sınırlar ve yapılanma koşulları alt ölçekli imar planı kararları ile belirlenecek.

Plan değişikliği onama sınırı içinde yer alan yaklaşık 377 hektar alan “havaalanı/havalimanı” ve “Askeri yasak ve güvenlik bölgesi” olarak gösterildi.