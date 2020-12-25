Atatürk Koşusu iptal edilince bugün koşmak isteyen 10 atlete de polis izin vermedi

25 Aralık 2020 Cuma, 17:31

Atatürk’ün Milli Mücadele için Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde, 1936 yılından beri her 27 Aralık'ta yapılan Büyük Atatürk Koşusu bu yıl pandemi gerekçesiyle iptal edildi.

Geleneğe sahip çıkmak için Atatürk’ün Ankara'ya giriş yaptığı Dikmen Keklikpınarı’nda koşuya başlayan Başkent Masterler Kulübü üyesi 10 atlet, Meclis’in Dikmen kapısı önünden geçerek birinci meclis önünde toplanmak istedi. Ancak polisin uyarısı üzerine Meclis önünde koşmayı bırakıp yürüyerek geçen atletleri polis Kızılay’da engelledi. Polis araçlarına bndirilen atletler Ulus'taki Naili Moran Atletizm Pisti'ne götürüldü. Atletler burada sembolik koşu yaptılar.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan kulüp üyelerinden atlet Mükremin Barut şunları anlattı:

“Ankara’da 85 senedir Dikmen Keklik Pınarında başlayan Ulus'ta biten koşu güzergahı da iktidar döneminde değiştirildi. Bu sene de pandemi nedeniyle bu yarışma yapılmayacak. Ama böyle kurumlaşmış yarışmalar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılıyor. Biz Başkent Masterler Kulübü olarak 85’inci Atatürk koşusunu gerçekleştirmek istedik. Kızılay’a geldiğimizde bizi arabalara doldurarak 19 Mayıs Stadı’nın olduğu yere getirdiler.”

Koşuculardan Serpil Demirel Yanbastı ise, “Aslında en büyük gerekçeleri 10 kişilik bir grubun meclisin önünden koşarak geçmesiydi. Pandemi gerekçelerini daha sonra söylediler. Eylem yaptığımız düşünülürmüş. Kendi seçtiğimizi düşündüğümüz milletvekillerinin 10 kişiden bu kadar korktuğunu bilmek bize pek iyi gelmedi” diyerek sitem etti.

Hüseyin Yalçıntepe, “Kulüp olarak hepimiz orta yaş üstü insanlarız. Yegane amacımız ulusal birliği yitirmemek ve bu memleketin kurucu değerlerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Ayın 27’si sokağa çıkma yasağına denk geldiği için biz de etkinliği 24’üne aldık" dedi.