Atatürk Koşusu iptal edilince bugün koşmak isteyen 10 atlete de polis izin vermedi
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde 84 yıldır yapılan Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl pandemi gerekçesi ile yasaklanırken geleneğe sahip çıkarak koşmak isteyen bir grup atletin Meclis'in önünden koşmalarına izin verilmedi. Polis araçlarıyla Ulus'taki Naili Moran tesislerine götürülen atletler bir süre pistte sembolik olarak koştu.
Atatürk’ün Milli Mücadele için Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde, 1936 yılından beri her 27 Aralık'ta yapılan Büyük Atatürk Koşusu bu yıl pandemi gerekçesiyle iptal edildi.
Geleneğe sahip çıkmak için Atatürk’ün Ankara'ya giriş yaptığı Dikmen Keklikpınarı’nda koşuya başlayan Başkent Masterler Kulübü üyesi 10 atlet, Meclis’in Dikmen kapısı önünden geçerek birinci meclis önünde toplanmak istedi. Ancak polisin uyarısı üzerine Meclis önünde koşmayı bırakıp yürüyerek geçen atletleri polis Kızılay’da engelledi. Polis araçlarına bndirilen atletler Ulus'taki Naili Moran Atletizm Pisti'ne götürüldü. Atletler burada sembolik koşu yaptılar.
ANKA Haber Ajansı’na konuşan kulüp üyelerinden atlet Mükremin Barut şunları anlattı:
“Ankara’da 85 senedir Dikmen Keklik Pınarında başlayan Ulus'ta biten koşu güzergahı da iktidar döneminde değiştirildi. Bu sene de pandemi nedeniyle bu yarışma yapılmayacak. Ama böyle kurumlaşmış yarışmalar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılıyor. Biz Başkent Masterler Kulübü olarak 85’inci Atatürk koşusunu gerçekleştirmek istedik. Kızılay’a geldiğimizde bizi arabalara doldurarak 19 Mayıs Stadı’nın olduğu yere getirdiler.”
Koşuculardan Serpil Demirel Yanbastı ise, “Aslında en büyük gerekçeleri 10 kişilik bir grubun meclisin önünden koşarak geçmesiydi. Pandemi gerekçelerini daha sonra söylediler. Eylem yaptığımız düşünülürmüş. Kendi seçtiğimizi düşündüğümüz milletvekillerinin 10 kişiden bu kadar korktuğunu bilmek bize pek iyi gelmedi” diyerek sitem etti.
Hüseyin Yalçıntepe, “Kulüp olarak hepimiz orta yaş üstü insanlarız. Yegane amacımız ulusal birliği yitirmemek ve bu memleketin kurucu değerlerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Ayın 27’si sokağa çıkma yasağına denk geldiği için biz de etkinliği 24’üne aldık" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
Video Haberler
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt