Atatürk'e hakaret etmişti: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında harekete geçildi

22 Mart 2022 Salı, 17:00

CHP Boğazlıyan ilçe örgütü tarafından yapılan çağrı doğrultusunda bir araya gelen grup, Şükran Ana İMKB Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan S.U'nun Atatürk ve Kemalistlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Boğazlıyan Adliye Sarayı’na giderek suç duyurusu dilekçesini Başsavcı’ya teslim etti. Grup adliye önünde basın açıklaması da yaptı.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, yakın bir tarihte sosyal medya marifetiyle işlenen bir suç nedeniyle, öğretmenin okulundaki birinci derece amirine tepkilerini dile getirdiklerini sonrasında da adli anlamda da işlem başlatılması için Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına geldiklerini söyledi.