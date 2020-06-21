Athena Gökhan'dan çok konuşulacak paylaşım! Bu notu yazdı

21 Haziran 2020 Pazar, 09:30

Ünlü iş insanı Tansu Yeğen, Batı Kanada’nın Alberta eyaletinde zor durumda bulunan bir ata iyi insanların onu kurtarmak için gösterdiği yoğun çabayı Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yoğun çaba sonucu bataklıktan kurtarılan at yoğun çaba sonucu özgürlüğüne kavuşurken, ünlü şarkıcı Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’dan ise çok konuşulacak bir yorum geldi.

Tansu Yeğen’in paylaşımını alıntılayarak, “Paradır bu hayatın hırsı” değerlendirmesinde bulunan Özoğuz, “Kimileri İnsan, Kimileri insan müsveddesi olur. İyi seyredin Gıdayı para için zehire çevirip İnsan öldürenler, Hasta edip İlaç satanlar, hayat kurtarmaktır İnsan olmak, hayatı yeşillendirenlerdir. Paradır bu hayatın hırsı, Varlık iddiası. Oysaki Hayat var ile yok arası” ifadelerini kullandı.

Özoğuz’un yorumu kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda yorum aldı.