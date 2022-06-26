Atina'da Türk bayrağı açmıştı: Mustafa Sarıgül'den 'bayrak' açıklaması

26 Haziran 2022 Pazar, 13:16

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açarak yaptığı açıklamayla ilgili Sarıgül, şunları söyledi:

"Adaları silahlandırıyor. Amerika ile birlik oluyor, adalarımıza ve sınırımıza silah yığıyor. Yunanistan Başbakanı, ABD kongresinde konuşma yapıyor ve dilini çok fazla uzatarak Kıbrıs’ın tamamını istiyor. Gidiyor bizi AB’ye şikayet ediyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, Yunanistan’dan kaynaklı bu tehlikeye dikkat çektik. Bu çağrıları Yunan Parlamentosu önünden bir kez de Yunanistan Başbakanına ve Yunan halkına yapmak için Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanımız Sayın Teoman Mutlu’yla birlikte dün Atina’ya gittik. Yunanistan Parlamentosu önünde basın açıklamasına başladık. Bir grup Türk düşmanı açıklama yapmamızı engellemek istedi. Basın toplantısı sonrasında bize yönelik sözlü saldırılar başladı. Bu sözlü saldırılar daha sonra fiziki saldırı teşebbüsüne dönüştü. Genel Sekreterimiz güvenli bir şekilde otele girmemizi sağlamak isterken aynı kişilerin saldırısına uğradı."

'TÜRK VE YUNAN HALKI SAVAŞ İSTEMİYOR'

Ege Denizi'nin barış denizi olması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "'Silahlara veda edelim' demeye gittik. 'ABD’nin ve NATO’nun oyununa gelmeyin' demeye gittik. 'Amerika sizi kullanır, atar; Yunanistan dikkatli olun' demeye gittik. 'AB ve Amerika Ukrayna’yı yalnız bıraktı, Ukrayna’nın durumuna düşmeyin' demeye gittik. 'Siyasetin görevi silahtan değil barıştan yana olmaktır' demeye gittik. Ne yazık ki, Yunan siyasilerinin neden olduğu Türk düşmanlığı etkisine girmiş, bir grubun saldırısına uğradık. Ancak biz bu saldırıyı, Yunan halkına mal etmiyoruz. Türk ve Yunan halkı savaş istemiyor, barış istiyor. Biz Türkiye olarak barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk’ün bize gösterdiği barıştır" dedi.