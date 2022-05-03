Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
İstanbul Avcılar’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
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