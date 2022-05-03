Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın

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İstanbul Avcılar’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 11:22

Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

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