Avcılar'da onarım sırasında binanın çatısında yangın
Avcılar'da aktığı için onarılmak istenen çatıda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.
Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'taki 4 katlı binanın üst katında oturan Mustafa Kaya, kış ve bahar aylarında yağışların ardından sürekli akan çatıda onarım yapılmasına karar verdi. Usta onarım yaparken saat 19.00 sıralarında çatı ile çatı arasındaki bölümde bilinmeyen nedenle başlayan yangın giderek büyüdü. Binadan yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen ekipler, çatıdaki yangına müdahale ederek alt katlara ve çevredeki binalara sıçramasını önledi. Çatıda büyük hasar oluştu. Mustafa Kaya, gün boyu çalışan ustayı metrobüs durağına bıraktığı sırada kendisine gelen telefon üzerine döndüğünü, çatı arasındaki bölmede tüpler bulunduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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