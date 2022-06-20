Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet: Sırtından vuruldu!

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İstanbul Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye, arkadaki otomobilden inen kişiler tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralayan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:19

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, 19 Haziran Pazar günü, saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen iki kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı.

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İstanbul silahlı saldırı Avcılar

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