Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz açıkladı! AKP ve MHP'de büyük düşüş!

14 Kasım 2020 Cumartesi, 11:32

Özkiraz, Avrasya Araştırma youtube kanalından dün yayınladığı videoda Ekim ayında yayımlanan 7 anketin ortalamasını paylaştı. Alınan ortalamaya göre AKP'nin oy oranı yüzde 30'lara düşerken MHP'nin ise yüzde 7.6 oy oranıyla baraj altında kaldığı ortaya çıktı.



Alınan ortalamada ortaya çıkan sonuç şöyle:







Yayımlanan anketlerde her partinin aldığı en yüksek ve en düşük oy aldığı iki anketin ortalamasının alındığı Ekim ayı Marjinal Ortalama'ya göre oy dağılımları şöyle:







7 anketin ortalamasında kararsızlar dağıtıldığında ise ortaya çıkan tablo şu şekilde:





7 anketin genel ortalamasında kararsızlar dağıtılınca ittifaklara göre oranlar ise Cumhur ittifakı: 46,94, Millet İttifakı: 37,58, HDP: 11.02, Diğer: 4,46 oy aldığı görüldü.





