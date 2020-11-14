Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz açıkladı! AKP ve MHP'de büyük düşüş!
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Ekim ayında yayımlanmış 7 ayrı anketin ortalamasını paylaştı. Alınan ortalamaya göre AKP'nin oy oranı yüzde 30'lara düşerken, MHP'nin ise yüzde 7.6 oy oranıyla baraj altında kaldığı ortaya çıktı.
Özkiraz, Avrasya Araştırma youtube kanalından dün yayınladığı videoda Ekim ayında yayımlanan 7 anketin ortalamasını paylaştı. Alınan ortalamaya göre AKP'nin oy oranı yüzde 30'lara düşerken MHP'nin ise yüzde 7.6 oy oranıyla baraj altında kaldığı ortaya çıktı.
Alınan ortalamada ortaya çıkan sonuç şöyle:
Yayımlanan anketlerde her partinin aldığı en yüksek ve en düşük oy aldığı iki anketin ortalamasının alındığı Ekim ayı Marjinal Ortalama'ya göre oy dağılımları şöyle:
7 anketin ortalamasında kararsızlar dağıtıldığında ise ortaya çıkan tablo şu şekilde:
7 anketin genel ortalamasında kararsızlar dağıtılınca ittifaklara göre oranlar ise Cumhur ittifakı: 46,94, Millet İttifakı: 37,58, HDP: 11.02, Diğer: 4,46 oy aldığı görüldü.
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