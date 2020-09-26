Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, HDP'ye yönelik "Kobani soruşturması" kapsamında yapılan gözaltılara muhalefet liderlerinin ses çıkarması gerektiğini, aksi halde "önüne çıkan herkesi tutuklayabilecek olan bu iktidarın" Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i de tutuklayabileceğini söyledi.
Youtube kanalında HDP'ye yönelik operasyona değinen Özkiraz, yapılanın hukuksuzluk olduğunu ve muhalefetin buna itiraz etmesi gerektiğini ifade ederek, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu iktidarın kimleri tutuklayacaklarını tek tek yazmıştım. O listede bugün tutuklu olan da gözaltında olan da, herkes vardı. Enis Berberoğlu da vardı. Şimdi yine söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tutuklayacaklar, Meral Akşener'i de tutuklayacaklar. Eğer bugün bu hukuksuzluklara ses etmezseniz, hepiniz tutuklanacaksınız" diye konuştu.
Video Haberler
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı