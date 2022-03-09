Ayçiçeği yağına gelen zamlar zeytinyağı satışlarını artırdı

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Ayçiçeği yağına gelen zamlar, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışlarını artırdı. Burhaniye’den her gün tonlarca zeytinyağı kargo firmaları aracılığı ile 81 ile gönderiliyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 14:41


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