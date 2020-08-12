Aydos Ormanı'nda yangın
Sultanbeyli, Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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