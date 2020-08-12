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Aydos Ormanı'nda yangın

Sultanbeyli, Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:45

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