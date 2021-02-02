Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu

02 Şubat 2021 Salı, 09:37

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayan teknik direktör Aykut Kocaman, Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'a konuk oldu.

YAMAÇ VE AYKUT KOCAMAN BULUŞMASI!

Efsun'un gidişini kendine yediremeyen Yamaç yüzü düşük şekilde otururken abisi Cumali ile dertleşmeye başladı. Cumali, kendi yaşadıkları kayıplarını anlatırken söz konusu Aykut'a gelince Yamaç hatıralara daldı. Çukur'un gençleri Aykut'un mezarı başında olduğu ana geçen Yamaç burada Aykut Kocaman ile yaşadıkları anıyı tekrar hatırladı.

Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli de eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkiledi.