Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisinin 1 Şubat Pazartesi yayınlanan 114. son bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşandı. Çukur'a konuk olan ünlü teknik direktör Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli'yle birlikte kamera karşısına geçti.
Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayan teknik direktör Aykut Kocaman, Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Çukur'a konuk oldu.
YAMAÇ VE AYKUT KOCAMAN BULUŞMASI!
Efsun'un gidişini kendine yediremeyen Yamaç yüzü düşük şekilde otururken abisi Cumali ile dertleşmeye başladı. Cumali, kendi yaşadıkları kayıplarını anlatırken söz konusu Aykut'a gelince Yamaç hatıralara daldı. Çukur'un gençleri Aykut'un mezarı başında olduğu ana geçen Yamaç burada Aykut Kocaman ile yaşadıkları anıyı tekrar hatırladı.
Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli de eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkiledi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- 'Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular'
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
- Eski Yunan Bakandan Atatürk ve Venizelos mesajı
- DEVA'dan Bulu'nun danışmanı olan isim hakkında açıklama
Video Haberler
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...