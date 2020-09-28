Ayşe Gökçe: Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti

28 Eylül 2020 Pazartesi, 16:45

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden kazasında evlatları Tezcan Gökçe'yi kaybeden, yırtık ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandıran ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Recep Gökçe (81), Ermenek'te son yolculuğuna uğurlandı.

Dün tedavi gördüğü Konya'daki hastanede hayatını kaybeden Recep Gökçe'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak, Ermenek'e bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi'ndeki meydana getirildi.

Gökçe'nin cenazesi, burada koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazından sonra, oğlunun mezarının yanına defnedildi.

"OĞLUMA AĞLARKEN KOCAM DA BIRAKTI GİTTİ"

Gökçe'nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe, karantinada olduğu için eşinin cenazesine katılamadı.

Evinin merdivenlerinden gazetecilerin başsağlığı dileklerini kabul eden Ayşe Gökçe, evde 3 gün hasta yatan eşini, oğlu Osman Gökçe'nin hastaneye götürdüğünü söyledi.

Eşine Konya'daki hastanede yaptırılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Gökçe, "Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti beni, ne yapacağımı bilmiyorum." diyerek gözyaşı döktü.

"KAYINPEDERİM, ŞİMDİ ÇOK SEVDİĞİ OĞLUNUN YANINA GİTTİ"

Recep Gökçe'nin gelini ve maden faciasında hayatını kaybeden Tezcan Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe de kayınpederinin son 6 aydır hasta olduğunu belirterek, "Konya'da testleri pozitif çıkmış. Kayınvalidemin de testleri pozitif çıktı. Bizler de temaslı olduğumuz için evden çıkamıyoruz. O da evden ayrılamıyor. Kayınpederim, şimdi çok sevdiği oğlunun yanına gitti." diye konuştu.

Recep Gökçe'nin baldızı Hakime Yıldız da ablası Ayşe Gökçe'nin evden çıkamadığını vurgulayarak, "Ablam yalnız kaldı. Oğlunun ölümünden sonra tek dayanağı kocasıydı. Evden çıkamıyor virüsten dolayı. Merdivenlere ihtiyaçlarını bırakıyorum. Yanına çıkamıyorum. Acısına ortak olamıyorum. Şimdi o yalnız başına ne yapacak." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu, Recep ve Ayşe Gökçe çiftini Ermenek'teki maden faciasının ardından tanıdı.

Kömür ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe ile babası Recep Gökçe, söyledikleri ve yaptıklarıyla adeta facianın simgesi haline gelmişti.

Anne Gökçe'nin, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" demesi ve röportaj sırasında baba Gökçe'nin, "Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın?" diye sorması ile yırtık ayakkabılarıyla cenaze törenine katılması herkesi duygulandırmıştı.