Ayşenur Arslan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kahkaha' efektiyle yanıt verdi

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Gazeteci Ayşenur Arslan, yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Ayşenur Arslan'ı hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik" şeklindeki iddiasına 'kahkaha' efektiyle yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 13:14

Gazeteci Ayşenur Arslan, iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisiyle ilgili ortaya attığı "hapse atıyorlardı, biz devreye girdik" iddiasına yanıt verdi.

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