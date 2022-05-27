Ayşenur Arslan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kahkaha' efektiyle yanıt verdi
Gazeteci Ayşenur Arslan, yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Ayşenur Arslan'ı hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik" şeklindeki iddiasına 'kahkaha' efektiyle yanıt verdi.
Gazeteci Ayşenur Arslan, iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisiyle ilgili ortaya attığı "hapse atıyorlardı, biz devreye girdik" iddiasına yanıt verdi.
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