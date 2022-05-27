Ayşenur Arslan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kahkaha' efektiyle yanıt verdi
Gazeteci Ayşenur Arslan, yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Ayşenur Arslan'ı hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik" şeklindeki iddiasına 'kahkaha' efektiyle yanıt verdi.
Gazeteci Ayşenur Arslan, iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisiyle ilgili ortaya attığı "hapse atıyorlardı, biz devreye girdik" iddiasına yanıt verdi.
Kütahyalı'ya, Halk TV'de sunduğu 'Medya Mahallesi' isimli programda yanıt veren Arslan, "Sizin sayenizde hapisten kurtulacaksam hapis yatmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Arslan, sözlerinin devamında da Kütahyalı ve eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek "Hala iktidar nezdinde beni hapisten kurtarma gücünüz olduğu efsanesi yaratmaya çalışıyorsanız bu da zaten benim değil iktidarın sorunu. Sizi ona havale ederim" dedi. Arslan, ayrıca "Yanıtım ancak bu olabilir" diyerek kahkaha efektli şarkıyı dinletti.
Rasim Ozan Kütahyalı dün katıldığı bir programda Ayşenur Arslan için "Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın... CHP sahip çıkmadı" iddiasında bulunmuştu.
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