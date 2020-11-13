Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı

13 Kasım 2020 Cuma, 10:32

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı.

"BİR DAHA BURAYA DÖNMEYECEĞİZ"

Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Videolarda, askerlerin de bulundu görüldü. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları röportajlarda ise ''Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEKLER

27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalar, son buldu. Azerbaycan, işgal edilen topraklarını bir bir geri almaya başlayınca Ermeniler çareyi teslim olmakta buldu. İmzalanan ateşkese göre Ermenistan'ın işgali altındaki Ağdam ili 20 Kasım'a, Kelbecer 15 Kasım'a, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek.