Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
Azerbaycan'da yayın yapan ARB24 TV spikeri Günel Mövsümova, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan Zengilan kentinin geri aldığı haberini duyurduğu zamana gözyaşlarına hakim olamadı.
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bir çok kenti kurtardı.
Azerbaycan'da yayın yapan ARB24 TV spikeri Günel Mövsümova Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan Zengilan kentinin geri aldığı haberini duyurduğu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Mövsümova, müjdeli haberi, "Ve nihayet Zengilan kenti işgalden kurtarıldı. Çok heyecanlıyım çünkü 27 yıldır Zengilan halkı bu haberi bekliyordu. Heyecanımı anlıyorsunuzdur çünkü 27 yıldır biz Zengilanlılar olarak bu haberi bekliyorduk" sözleriyle duyurdu.
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