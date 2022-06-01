Azra'nın annesi, mahkemede kızının son sözlerini sordu: Katil Mustafa Murat Ayhan'dan pişkin yanıt...

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Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu katille yüzleşerek kızının son sözlerini sordu, bu soruya karşılık Ayhan'ın anneye sadece güldüğü ortaya çıktı.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:29

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu katleden Mustafa Murat Ayhan, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında “Kasten öldürme”, “hırsızlık”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “cinsel saldırı” suçlarından 5’inci kez hakim karşısına çıktı. 

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