Baba, kendisini bıçaklayan oğullarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

14 Haziran 2022 Salı, 09:26

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı.

Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.