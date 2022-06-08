Bağcılar'da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.
Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde seyir halindeki 34 DVY 881 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Erkek olduğu öğrenilen yaya çarpmanın etkisiyle savruldu.
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