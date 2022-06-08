Bağcılar'da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.
Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde seyir halindeki 34 DVY 881 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Erkek olduğu öğrenilen yaya çarpmanın etkisiyle savruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Acil servis ekipleri, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme görevlileri de çalışma yaptı.
Hayatını kaybeden yayanın cenazesi morga kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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