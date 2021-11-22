Özgün Emre Koç'tan 'erken seçim' iddiası: Tarih verdi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:50

Halk TV'de yayınlanan Açıkça programının konuğu olan siyaset bilimci Özgün Emre Koç, ekonomik krizin derinleşmesi ve yurttaşların çaresizliği karşısında iktidarın pozisyonunu değerlendirdi. Olası senaryolar üzerine değerlendirme yapan Koç, iktidarın bahar aylarında erken seçime gidebileceğini düşündüğünü belirtti.

Yoksulluğun derinleşmesinin ve krizin her geçen gün yurttaşların hayatını zorlaştırmasının, iktidar üzerinde tedirginlik yarattığını belirten Koç, "Süreç 2023'e kadar sürdürülebilir değil" dedi.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahip Brunson bırakıldı dolar düştü. 30 Kasım'a kadar süre verilmişti. Kavala'nın serbest bırakılması gibi bir tasarrufu olabilir. Kavala operasyonundan sonra eğer dövizde düşüş sağlanabilir ve para basılıp piyasa sürülürse seçim 2023 Haziran'ına kalmayabilir."

"BAHAR AYLARINDA SEÇİM OLABİLİR"

İktidarın ekonomide rötuşlar yaparak bahar aylarında seçime gidebileceğini belirten Koç, "Muhalefetin derhal hazırlık yapıp ekonomik planlarını somutlaştırarak anlatması gerekir" ifadelerini kullandı.