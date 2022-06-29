Bahçeli hedef almıştı: İmamoğlu’ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak birlikte sempozyum düzenledikleri Türk Ocakları İstanbul Şube yönetiminin görevden alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kimse bulunduğu koltuk üzerinden yargıçlığa, savcılığa kalkmasın, insanları yargılamaya kalkmasın" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü'nün mart ayında Bağcılar'da açtığı Sosyal Uyum Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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