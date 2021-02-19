Bahçeli'nin 'astronot' yerine önerdiği 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor

19 Şubat 2021 Cuma, 10:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Ajansı tanıtım toplantısında, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor” demişti. Erdoğan’ın çağrısına yanıt veren MHP Genel Başkanı Bahçeli ise astronot yerine ‘Cacabey’ denilmesini önermişti.

Bahçeli’nin önerisi Anadolu Selçuklu döneminin devlet insanına dayanıyor. Anadolu Selçuklularının Kırşehir emiri olan Nurettin Cibril Bin Cacabey 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi (rasathane) ve medrese yaptırdı. Medrese UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de alındı. Bu tarihi yapı günümüze kadar kendini korudu ve bugünlerde de restorasyon bekliyor. Medresenin restorasyon çalışmalarının 3 Şubat 2020’de tamamlanması gerekiyordu, ancak halen bitmedi ve medrese üzerini kapatan metal çatı ile onarım bekliyor.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Bahçeli’nin önerisini hatırlatarak, “Keşke Sayın Bahçeli bu milli hassasiyetini Kırşehir'deki Cacabey Medresesi geçici üst örtü ve raspa yapım işinin içler acısı durumuyla ilgili de gösterseydi. Yapılan sözleşme gereği 3 Şubat 2020 tarihinde bitmesi gereken proje ne yazık ki şehir meydanında gerekli tadilatlar yapılmadan atıl bir şekilde beklemektedir” dedi.

İlhan, hükümete ve Bahçeli’ye seslenerek, “Bir an önce Cacabey Medresesi'nin bu kötü durumunu düzeltmek için gereken adımların atılmasını sağlayınız. Zira, Cacabey Gökbilim Medresesi, sadece Kırşehirliler için değil, Türk tarihi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmış bir yapı olması açısından da çok önemli kültürel bir değerdir” diye konuştu.

İlhan, Kırşehir Belediyesi yönetiminin AKP’den CHP’ye geçişine de işaret ederek, “Kırşehir’i cezalandırmayı bırakın” diye vurguladı.