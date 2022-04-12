Bahçeli'nin hedefinde yine CHP var: 'Gayri milli' suçlaması

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Partisinin TBMM'deki grup toplantısında ekonomik kriz ve hayat pahalılığına ilişkin konuşan Bahçeli, hayat pahalılığının 'gelip geçici' olduğunu savundu, muhalefeti Türkiye'yi 'kötü göstermekle' suçladı. Konuşmasında, muhalefeti hedef alan Bahçeli, "Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri millidir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 11:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında muhalefeti 'ekonomik krize ilişkin eleştirilerde bulunduğu için' suçlayan Bahçeli, "Vatan olmadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar?" dedi.

Fiyat artışları, zamlar ve hayat pahalılığının 'gelip geçici' olduğunu savunan Bahçeli, "Müslümana karamsarlık haramdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler kifayetsiz muhterislerdir" sözlerini kullandı.

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