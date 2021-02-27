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Bakan açılışta "Ya Allah Bismillah" dedi Erdoğan böyle araya girdi

Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdelenin kesileceği sırada Ulaştırma Bakanı Adil Karamismailoğlu’na asfalt konusunda eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Asfalt pek iyi gözükmüyor” diyerek yüklenici firmayla konuşulmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:30

Erdoğan, kurdelenin kesilmesi sırasında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na asfalt konusunda ilginç eleştirilerde bulundu. “Sıcak asfalt düzgün yapılmamış” diyen Erdoğan, yüklenici firmayla konuşulmasını istedi. Erdoğan, “Asfalt pek iyi gözükmüyor” ifadesini kullandı.

Çevre düzenlemesinin de yapılmasını isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı, ‘ağaçlandırmanın önemli olduğunu’ belirtti.

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