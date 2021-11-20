Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt

20 Kasım 2021 Cumartesi, 11:48

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'na konuk olan Murat Muratoğlu, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Resmi Gazeteyi takip edin" ifadelerini değerlendirdi.

Yılmaz'ın ifadeleri, Elvan'ın görevden alınacağı ya da istifa edeceği şeklinde yorumlanmıştı. Başkanlık sisteminde istifa etmenin de kolay olmadığını söyleyen Muratoğlu, "Berat Albayrak'tan başka başaran olmadı" diyerek yeni sistemde bakanların kararlarının etkisiz olduğunu söyledi.