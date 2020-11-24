Bakanlığın 'Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' videosunda kadınlara yer yok!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında çektiği farkındalık videosunda hiçbir kadına yer vermemesi tepki çekti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında birçok sektörden tanınmış isimlerle video çekti. Videoda sadece erkek figürlere yer verilmesi, hiçbir kadının yer almaması sosyal medyada tepki çekti.
Videoyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından, "Kadın, hayatın yarısıdır. #YarımKalma #ŞiddeteGözYumma" diyerek paylaştı.
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