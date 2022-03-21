Bakırköy Adliyesi'nde intihar
Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti.
Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti. Bakırköy Adliyesi'nde saat 16.20 sıralarında bir erkek, 5. kattan atladı. Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı. Yapılan incelemede atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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