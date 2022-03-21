Bakırköy Adliyesi'nde intihar

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Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 17:03

Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti. Bakırköy Adliyesi'nde saat 16.20 sıralarında bir erkek, 5. kattan atladı. Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı. Yapılan incelemede atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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