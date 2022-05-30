Baklava üreticilerinden protesto: Fıstıklı baklava üretimi durduruluyor

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:15

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), kilosu 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı.

Hazırlanan eylem planı Bahçelievler'deki bir restoranda BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Necati Göksu, Nadir Güllü, Süleyman Köşkeroğlu, Ramazan Coşkun, Mehmet Helvacı ve Haşim Fıstıkçıoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

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