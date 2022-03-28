Balıkçıların serseri mayın tedirginliği

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:29

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde geçen Cumartesi mayın alarmı yaşandı. Bugün de sabah saatlerinde İğneada açıklarında mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı her iki mayının da SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Son zamanlarda görülen serseri mayınlar özellikle Sarıyer'de faaliyet gösteren balıkçıları tedirgin etti. Balıkçılar daha temkinli davrandıklarını, gözlem için gemide daha fazla kişi bulunduklarını söylerken, hava kararınca ava çıkmadıklarını belirtti.

