Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
Sarıyer'de balıkçılar serseri mayın tedirginliği yaşıyor. Balıkçılar denizde daha dikkatli davrandıklarını ve karanlıkta balığa çıkmadıklarını söylüyor.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde geçen Cumartesi mayın alarmı yaşandı. Bugün de sabah saatlerinde İğneada açıklarında mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı her iki mayının da SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Son zamanlarda görülen serseri mayınlar özellikle Sarıyer'de faaliyet gösteren balıkçıları tedirgin etti. Balıkçılar daha temkinli davrandıklarını, gözlem için gemide daha fazla kişi bulunduklarını söylerken, hava kararınca ava çıkmadıklarını belirtti.
Video Haberler
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
En Çok Okunan Haberler
- İş arayanlara altın değerinde tavsiyeler
- Akar'dan komutanlarla toplantı
- Amatör lig maçında küfürlü pankarta soruşturma
- AKP'de deprem gibi istifa
- Petrol tankeri patladı: 1 ölü
- MHP vekilden 'asgari ücret' iddiası
- İnce'ye 'Erdoğan'a hakaret' davasında 'iyi hal' indirimi
- İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı
- Osmaniyeli esnaf isyan etti
- Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü