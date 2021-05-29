Balon balığı Alanya ve Kemer'den sonra şimdi de Adrasan Sahili'nde görüldü

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:19

İstilacı türler arasında yeralan ve Kızıldeniz'den yük gemilerinin balans suyuyla Akdeniz'e geçen zehirli balon balığı, bu kez Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde görüntülendi.

Geçen haftalarda Alanya, Kemer ilçeleri plajlarında sığ suya kadar gelen ve boyları 50 santime ulaşan balon balığı, bu kez Adrasan Plajı'nda tatilciler tarafından farkedildi. Yaklaşık 3 kilo ağırlığa kadar ulaşan balon balığı, neredeyse karaya çıkmaya ramak kala geri döndü.

O anları plajda güneşlenen tatilciler ile çocuklar farketti ve cep telefonuyla görüntüledi.

Diş yapısı ile kola kutularını parçalayan ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balığı tatilcileri korkuttu. Deniz suyununu 23 derece olmasına rağmen kimse suya girmedi, güneşlenmeyi tercih etti. Çocukların, "Zehirli, çok tehlikeli" sözleri kamera kayıtlarına da yansıdı.