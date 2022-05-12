Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyündeki barakada yalnız yaşadığı belirtilen Cemalettin Solakoğlu (56), çıkan yangında 2 köpeğiyle hayatını kaybetti.
Yangın, Süleyman Solakoğlu'nun yalnız yaşadığı barakada çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, küle dönen barakada Solakoğlu'nun cansız bedenini buldu. Solakoğlu'nun baktığı 5 köpekten 2'sinin de yangında öldüğü belirlendi. Kurtulan 3 köpeğin ise vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü.
Solakoğlu'nun kayınbiraderi Bayram Özdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Hayretler içinde kaldık, şaşırdık. İtfaiye ve jandarma buradaydı. Müdahale ettiler ama maalesef kendisini kaybettik. Bazen mum bazen de soba kullanıyordu. Alkol de alıyordu. Her zaman burada kalmıyordu" dedi.
Solakoğlu'nun cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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