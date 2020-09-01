Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı
TİP milletvekili Barış Atay'a saldırıyı görüntüleyen kameranın bozuk olduğu iddia edildi. Saldırının yaşandığı yerin yakınındaki bir kamerada ise, sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği ve saldırganların Atay'ı darp ettikten sonra farklı yönlere kaçtığı görüldü.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın uğradığı saldırıyla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında Atay’ın darp edildiği ve sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Dört saldırgan, Barış Atay’ı darp ettikten sonra ayrı yönlere kaçışıyor.
Saldırının yaşandığı yerin tam önündeki iş yerinin güvenlik kamerasının bozuk olduğu iddia edildi. MOBESE kamerasının olmadığı sokakta yaşanan saldırıyı gören bir kameranın ise, olaydan bir gün önce fişinin çekildiği belirtiliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef gösterdiği Barış Atay, pazar gecesi İstanbul’un Kadıköy ilçesinde saldırıya uğramıştı.
Kaynak: Halk TV
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