Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı

01 Eylül 2020 Salı, 09:05

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın uğradığı saldırıyla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Atay’ın darp edildiği ve sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Dört saldırgan, Barış Atay’ı darp ettikten sonra ayrı yönlere kaçışıyor.

Saldırının yaşandığı yerin tam önündeki iş yerinin güvenlik kamerasının bozuk olduğu iddia edildi. MOBESE kamerasının olmadığı sokakta yaşanan saldırıyı gören bir kameranın ise, olaydan bir gün önce fişinin çekildiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef gösterdiği Barış Atay, pazar gecesi İstanbul’un Kadıköy ilçesinde saldırıya uğramıştı.

Kaynak: Halk TV