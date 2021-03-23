Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın 3 yıl 6 ay ceza aldığı konuşmayı paylaştı

23 Mart 2021 Salı, 09:51

Demirtaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Rusya’nın uçağının düşürülmesinin Türkiye’ye tek bir faydasını göstersinler, ben özür dileyeceğim. Milyonlarca insan şu anda, mağdur olmuş durumda. Rusya’da iş yapan, ticaret yapan, ithalat ihracat yapan ve orada ihale almış olanlar, öğrenciler, çalışmaya giden işçiler, buradan mal gönderen Akdeniz’de narenciye üreticisinden Laleli esnafına kadar herkes mağdur olmuş durumda. Ve milyonlarca yurttaşımızı ilgilendiriyor bunlar. Hükümet ne yapıyor, kılını kıpırdatabiliyor mu, hayır.

Sadece kim yapabiliyor, biz yapabiliyoruz. İçeride ve dışarıda ilkeli, istikrarlı barış politikasını savunabildiğimiz için bunu yapıyoruz.

Ve öncelikli konumuz buydu. Gittik, görüştük. Buradan da tekrar ediyorum, bu konuda mağdur olmuş öğrenci arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herhangi bir işveren, işçi bize başvurabilir, elimizden geleni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz.

Böyle hamasetle, 'ülkeye ihanet ettiler, millete ihanet ettiler' teraneleriyle kendi hatalarını örtemezler. Çaldığınız, çırptığınız, bu ülkeye yaptığınız kötülüğün haddi hesabı yok. Şimdi bunları örtmek için büyük laflar ederek, yarın öbür gün yutacakları büyük laflar ederek, bugün bizim üzerimizden kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar."