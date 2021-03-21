Demirtaş: "Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi"

21 Mart 2021 Pazar, 10:14

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin kapatılması davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Konuyla ilgili Bianet'in sorularını yanıtlayan Demirtaş, HDP'ye açılan kapatma davasının kendilerine de açılan davalar gibi “Siyasi” olduğunu belirtti. Demirtaş, kapatma davasının amacının seçimi AKP’ye kazandırmak olduğunu söyledi.

Demirtaş'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

“-Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in Anayasa Mahkemesi’nde HDP’nin kapatılması için dava açmasına ilk tepkiniz ve yorumunuz nedir?

Partimize yönelik kapatma davası da tek tek bizlere açılan davalar gibi siyasi amaçlıdır. Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi taşımaktadır. Ancak hem hukuk önünde hem de sandıkta bütün bu haksız saldırıları boşa çıkaracağımızdan eminim.

-Savcı sizin de aralarında olduğunuz 687 HDP’li için 'siyaset yasağı', HDP’nin mal varlığına el konulması ve hazineden yardımın kesilmesini de istedi. Buna dair ne söylemek istersiniz?

Bizim siyasi mücadele yürütmemiz için herhangi bir yere üye ya da aday olmamıza gerek yok. Mücadeleyi de parayla ya da para için yürütmüyoruz. Bu tür girişimlerden hiçbiri bizleri mücadelemizden alıkoyamaz.

-Sizce HDP’nin yeni yol haritası nasıl olabilir? Nasıl şekillenir?

Buna elbette HDP yönetimi karar verecek. Eminim ki halkın iradesini ve temsil hakkını güvence altına almak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Her koşulda bir çıkış yolu bulanacağına inanıyorum.

Partimize yönelik kapatma davası da tek tek bizlere açılan davalar gibi siyasi amaçlıdır. Seçimi AKP’ye kazandırma hedefi taşımaktadır. Ancak hem hukuk önünde hem de sandıkta bütün bu haksız saldırıları boşa çıkaracağımızdan eminim."