Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
5 yıldır cezaevinde olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Halk TV'de Sözüm Var programında açık görüş tepkisinde bulundu.
Demirtaş eşi ile koronavirüs kuralları gereği görüşemediğine dikkat çekerek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı mitingleri hatırlattı.
Başak Demirtaş şöyle konuştu:
"Selahattin Demirtaş siyasi nedenlerle içeride tutuluyor. Bunu ben değil AİHM söylüyor. 'Siz Selahattin Demirtaş'ı somut olmayan nedenlerle tutukladınız ve bu tutukluluğu sürdürüyorsunuz. Yaptığı konuşmalar düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek konuşmalar' diyor. Bir taraftan Erdoğan mitingler yapıyor, sarayda yemekler veriliyor ama biz doğal hakkımız olan görüş hakkımızdan yararlanamıyoruz. Gerekçe de pandemi olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bizle de alakalı değil genel olarak cezaevinde bulunan herkes bizimle aynı durumda. Selahattin siyasi faaliyetlerinden yargılanıyor."
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