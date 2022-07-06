Başakşehir’de beton mikseri devrildi, sürücü 2 saat süren çalışma ile kurtarıldı

Abone Ol google-news

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği beton mikseri devrildi. Araçta yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:31

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeşehir Esenyurt arasında bulunan yan yolda ilerleyen Nebil Akkartal yönetimindeki  34 ENZ 258 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Haberin devamı

Başakşehir direksiyon Beton mikseri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler