Başını taşla ezmişti... Ayşegül'ü ölüme götüren vahşete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

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Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah’ın (20) cinsel istismar girişiminde bulunup, başına taşla vurduğu Ayşegül Aydın (16), tedaviye alındığı hastanede 132 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Son olarak, Atikullah için istenen ceza belli oldu. Atikullah, 22 Eylül'de Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:55

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismarda bulunup, başına taşla vurduğu Ayşegül Aydın'ın, 132 gün sonra ölümü ile ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah için 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. 

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