Başını taşla ezmişti... Ayşegül'ü ölüme götüren vahşete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:55

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismarda bulunup, başına taşla vurduğu Ayşegül Aydın'ın, 132 gün sonra ölümü ile ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah için 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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