Başkan Cemil Deveci Bandırma Vapuru’nu Tütün İskelesi’nde karşıladı

19 Mayıs 2020 Salı, 09:16

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıldönümünde #YüzyılınRotası dijital kutlama programı hazırladı. 16 Mayıs’ta başlayan program kapsamında 4 gün süresince Bandırma Vapuru’nun bağımsızlık yolculuğu tarihi gerçekliğine uygun olarak sanal ortamda canlandırıldı. Sanal harita üzerinde yol alan vapurun Samsun’a varış yaptığı sırada www.yuzyilinrotasi.com adresli internet sitesinde Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarını Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci karşıladı. Başkan Deveci mesajında şu ifadelere yer verdi:

HOŞ GELDİNİZ PAŞAM

“Tam 101 yıl önce bugün, şu anda üzerinde bulunduğum Tütün İskelesi’nin açıklarına bir vapur demirledi. İçinde bulunduğu coğrafyanın en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Samsun’da yaşayan halk, liman çevresindeki deniz taşıtlarına aşinaydı. Fakat bu kez durum farklıydı. Dört gün boyunca Karadeniz’in hırçın dalgalarını yara yara ilerleyen Bandırma Vapuru, güvertesindeki 76 vatanseverin yanı sıra bir milletin bağımsızlık umutlarını taşıyordu. Yolu uzun, yükü ağırdı. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler, işgal altındaki dönemin başkenti İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıkarken iki seçenekleri vardı. Ya bağımsızlık, ya ölüm! Bir an dahi duraksamadan yollarına devam ettiler. Ve 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Paşa, bu iskeleye ulaştı. Bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı burada atıldı. Şimdi burada, 101 yıl sonra, yeniden o umut dolu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Hoş geldiniz Paşam. Samsunlular, tüm Anadolu halkı ile birlikte 101 yıl önce yaşadıkları bu büyük coşkuyu hiç kaybetmedi. Bugün hala, bir asrı deviren o ilk adım kadar umut doluyuz. Bugün hala, bir asrı deviren bağımsızlık sevdamız ilk günkü kadar derin. Bugün hala, Milli Mücadele dönemindeki kadar inançlıyız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ebediyen korumak için yeni yüzyılda da dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Kurtuluş savaşımızda ulusumuzun varlık mücadelesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”