Başkan Oktay Marmaris'teki son durumu paylaştı! Uyarılarda bulundu

03 Ağustos 2021 Salı, 13:12

Oktay, Marmaris'teki yangına ilişkin yetkililere acil çağrıda bulundu.

"ÇOK ACİL HAVA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Oktay konuya ilişklin şöyle konuştu:

Marmaris'te yangının 6. günündeyiz perşembe gününden bu yana ciğerlerimiz yanıyor, ciğerlerimiz yok oluyor. Maalesef yapılan müdahalelerde karadan herhangi bir eksiğimiz söz konusu değil ama havadan yani helikopter ve uçakla yapılan çalışmalarda oldukça eksik kalıyoruz, yeterli olmuyor. Bundan dolayı halen daha yangını söndürebilmiş değiliz. Bu vesile ile çağrımı bir kez daha yenilemek istiyorum. Lütfen ama lütfen daha çok hava desteğine ihtiyacımız var. Nasıl yapılacağını yetkililer bilir. Bizim onlara akıl verme gibi bir lüksümüz söz konusu değil ama çok acil, Marmaris olarak, Bodrum olarak, Milas olarak, Köyceğiz, Manavgat olarak, çok acil hava desteğine ihtiyacımız var.

"1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI VAR"

Sözlerine devam eden Oktay, "Şu ana kadar 1 can kaybımız var. 1 ikinci derece yanık yaralanmasıyla yaralımız var. Diğerleri hafif, taburcu edildiler." bilgisini paylaştı.

"YANGIN 6 FARKLI NOKTADA DEVAM EDİYOR"

Yangını kontrol altına alamadıklarını söyleyen Oktay, bugün itibariyle 6 farklı noktalarda yangının devam etmekte olduğunu ifade etti.

BAŞKAN OKTAY UYARDI

Yangından zarar gören yurttaşlar için yardım kampanları konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Oktay, resmi hesaplar ve kurumların dışında yapılan yardımlara itibar etmemelerini ve iletişime geçerek yardımda bulunmalarını söyledi.