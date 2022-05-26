Başkent'te freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı; 1 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Çankaya ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki araçlara çarptı. 7 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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