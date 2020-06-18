Başkent’te şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı
Ankara’da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi. Şehrin birçok yerinden görülen şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Ankara’da etkili olan sağanak ve fırtınalı havada şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentin birçok noktasından görülen doğa olayı, gök gürlemesi ve yer yer sağanak eşliğinde devam etti.
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