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Başkent’te şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Ankara’da etkili olan sağanak, şimşekleri de beraberinde getirdi. Şehrin birçok yerinden görülen şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 09:15

Ankara’da etkili olan sağanak ve fırtınalı havada şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentin birçok noktasından görülen doğa olayı, gök gürlemesi ve yer yer sağanak eşliğinde devam etti.

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