Başkent’te şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:15

Ankara’da etkili olan sağanak ve fırtınalı havada şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentin birçok noktasından görülen doğa olayı, gök gürlemesi ve yer yer sağanak eşliğinde devam etti.