Batman'da dehşet; Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
Batman’da Ş.D., isimli erkek eşi ve akrabalarına tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucunda Keziban Başak (53) ve Gani Demir(27) olay yerinde hayatını kaybederken, Ş.D.’nin eşi Felek D. de yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Ş.D. (65), eşi, yengesi ve yeğeni ile bir süre tartıştıktan sonra tabancayla ateş etmeye başladı. Olayda, Ş.D.’nin eşi Felek D. ile yengesi Keziban Başak ve yeğeni Gani Demir yaralandı.
Saldırının ardından Ş.D. otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keziban Başak ve Gani Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olduğu belirlenen Felek D. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Başak ve Demir’in cenazeleri yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Felek D.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis Ş.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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